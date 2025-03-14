Це справжня сила: Яремчук подякував фанатам Олімпіакоса за підтримку
Роман Яремчук
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Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук подякував фанатам за підтримку команди у вчорашньому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з Буде-Глімтом (2:1), зазначивши, що це робить клуб особливим.
Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Я грав у багатьох командах у своїй кар'єрі і бачив багато, але ці вболівальники унікальні. Підтримувати до фінального свистка, до останніх секунд, навіть коли результат далеко не найкращий – це справжня сила, яка робить цю команду особливою.
Дякую, я відчуваю твоє кохання, Олімпіакос", – написав Яремчук.
Нагадаємо, Роман оформив у цьому матчі дубль, але цього виявилося замало для проходження у чвертьфінал, адже попередній поєдинок його команда програла 0:3.