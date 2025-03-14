Це справжня сила: Яремчук подякував фанатам Олімпіакоса за підтримку

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук подякував фанатам за підтримку команди у вчорашньому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з Буде-Глімтом (2:1), зазначивши, що це робить клуб особливим.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Я грав у багатьох командах у своїй кар'єрі і бачив багато, але ці вболівальники унікальні. Підтримувати до фінального свистка, до останніх секунд, навіть коли результат далеко не найкращий – це справжня сила, яка робить цю команду особливою.



Дякую, я відчуваю твоє кохання, Олімпіакос", – написав Яремчук.