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Сумнівний партнер Яремчуку: Олімпіакос підписав гравця, який виступав у Росії

Андрій Яросименко — 29 вересня, 13:29
Сумнівний партнер Яремчуку: Олімпіакос підписав гравця, який виступав у Росії
Юсуф Язиджи
Олімпіакос

Грецький Олімпіакос підписав півзахисника Юсуфа Язиджи, який раніше грав за московський ЦСКА.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід стався на правах вільного агента. Умови контракту не розголошуються, але за даними авторитетного інсайдера Ніколо Скіри, термін дії угоди розрахований до 2027 року.

Уродженець турецького Трабзона розпочинав кар'єру у Трабзонспорі. Після виступів у молодіжних командах провів 120 матчів за основний склад, забив 27 голів і віддав 22 гольові передачі.

У серпні 2019 року він перейшов у Лілль, який покинув влітку. У 2022 році був відданий в оренду московському ЦСКА, за який провів 12 матчів, забив 8 голів та оформив два асисти.

Нагадаємо, за Олімпіакос також виступає український нападник Роман Яремчук. Контракт 28-річного футболіста із "червоно-білими" укладено до 2028 року.

Олімпіакос Роман Яремчук

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