Яремчук емоційно прокоментував перемогу в Кубку Греції
Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук відповів своїм критикам після завоювання Кубку Греції сезону-2024/25.
Відповідний пост 29-річний українець опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Вони тебе ховають, а ти здіймаєш трофеї над головою. Скільки разів намагалися списати? Скільки разів чекали, що ти зламаєшся, здуєшся, зникнеш?
Але ти не лише встаєш. Ти береш своє. З гордо піднятою головою. З руками, в яких сила. У яких історія кожного болю, кожного падіння і кожної перемоги. Нехай кажуть. Нехай пробують ще. У тебе на це лише одна реакція: Трофеї над головою", – написав нападник.
Нагадаємо, у суботу, 17 травня, Олімпіакос у фіналі Кубку Греції обіграв Іракліон 2:0, саме Яремчук забив другий гол у матчі на 90+3-й хвилині. Цей гол став для Романа 10-м за клуб у всіх турнірах, також на його рахунку 2 асисти.