Яремчук емоційно прокоментував перемогу в Кубку Греції

Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук відповів своїм критикам після завоювання Кубку Греції сезону-2024/25.

Відповідний пост 29-річний українець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Вони тебе ховають, а ти здіймаєш трофеї над головою. Скільки разів намагалися списати? Скільки разів чекали, що ти зламаєшся, здуєшся, зникнеш?

Але ти не лише встаєш. Ти береш своє. З гордо піднятою головою. З руками, в яких сила. У яких історія кожного болю, кожного падіння і кожної перемоги. Нехай кажуть. Нехай пробують ще. У тебе на це лише одна реакція: Трофеї над головою", – написав нападник.