Облак: У перерві в роздягальні ми сказали, що це лише гра
Воротар Атлетико Мадрид та збірної Словенії Ян Облак прокоментував нічию з Данією (1:1) в першому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.
Його слова передає УЄФА.
"Це був важкий матч. Ми знали, чого очікувати, оскільки двічі зустрічалися з ними у кваліфікації. Протягом перших 20-30 хвилин ми, можливо, трохи боялися, тому що деякі з наших гравців не звикли до таких матчів, але після цього ми грали краще, створили кілька моментів і зуміли забити.
У перерві в роздягальні ми сказали: "Це лише гра". На Євро, але все одно лише гра. Ми програвали 1:0, але це все. Другий тайм ми почали з наміром забити, і це сталося. Бачити всіх тих щасливих уболівальників, дітей на трибунах, ось що таке футбол", — сказав футболіст.
Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині.
Окрім словенців та данців до групи С також потрапили Англія та Сербія. Вони зіграють свій матч сьогодні, 16 червня, о 22:00 за київським часом.