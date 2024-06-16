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Облак: У перерві в роздягальні ми сказали, що це лише гра

Микола Дендак — 16 червня, 22:30
Облак: У перерві в роздягальні ми сказали, що це лише гра

Воротар Атлетико Мадрид та збірної Словенії Ян Облак прокоментував нічию з Данією (1:1) в першому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Це був важкий матч. Ми знали, чого очікувати, оскільки двічі зустрічалися з ними у кваліфікації. Протягом перших 20-30 хвилин ми, можливо, трохи боялися, тому що деякі з наших гравців не звикли до таких матчів, але після цього ми грали краще, створили кілька моментів і зуміли забити.

У перерві в роздягальні ми сказали: "Це лише гра". На Євро, але все одно лише гра. Ми програвали 1:0, але це все. Другий тайм ми почали з наміром забити, і це сталося. Бачити всіх тих щасливих уболівальників, дітей на трибунах, ось що таке футбол", — сказав футболіст.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині.

Окрім словенців та данців до групи С також потрапили Англія та Сербія. Вони зіграють свій матч сьогодні, 16 червня, о 22:00 за київським часом.

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Ян Облак

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