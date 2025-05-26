Облак виграв рекордну шосту нагороду найкращого голкіпера сезону в Ла Лізі

Воротар Атлетико Ян Облак став володарем трофею Самори, який вручається іспанською газетою Marca.

Про це повідомляє сайт "кольчонерос".

Трофей Самори отримує голкіпер, який має найменший показник пропущених м'ячів у середньому за гру. Воротарі мають зіграти мінімум 60 хвилин у 28 матчах чемпіонату Іспанії. Нагорода названа на честь легендарного іспанського голкіпера Рікардо Самори.

До цього сезону Облак мав п'ять трофеїв Самори. Це рекорд, який він ділив з легендами Барселони Віктором Вальдесом та Антоні Рамальєтсом.

Проте за підсумком сезону-2024/25 воротар Атлетико виграв нагороду, яка стала для нього шостою, що зробило його новим рекордсменом. До цього він визнавався найкращим у період з 2016 по 2019 та в 2021 роках.

🐐 Jan Oblak



The goalkeeper with the most Zamora trophies in La Liga's history pic.twitter.com/CxmKfu1Rmu — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 25, 2025

32-річний словенець взяв участь у 36 з 38 ігор Ла Ліги, пропустивши при цьому 30 голів. У 15 матчах Облак зберіг свої ворота "на замку".

Нагадаємо, що в останньому поєдинку сезону Атлетико на виїзді розгромив Жирону (0:4), за яку грали Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.