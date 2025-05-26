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Облак виграв рекордну шосту нагороду найкращого голкіпера сезону в Ла Лізі

Олексій Погорелов — 26 травня 2025, 14:41
Ян Облак
Ян Облак
Атлетико Мадрид

Воротар Атлетико Ян Облак став володарем трофею Самори, який вручається іспанською газетою Marca.

Про це повідомляє сайт "кольчонерос".

Трофей Самори отримує голкіпер, який має найменший показник пропущених м'ячів у середньому за гру. Воротарі мають зіграти мінімум 60 хвилин у 28 матчах чемпіонату Іспанії. Нагорода названа на честь легендарного іспанського голкіпера Рікардо Самори.

До цього сезону Облак мав п'ять трофеїв Самори. Це рекорд, який він ділив з легендами Барселони Віктором Вальдесом та Антоні Рамальєтсом.

Проте за підсумком сезону-2024/25 воротар Атлетико виграв нагороду, яка стала для нього шостою, що зробило його новим рекордсменом. До цього він визнавався найкращим у період з 2016 по 2019 та в 2021 роках.

32-річний словенець взяв участь у 36 з 38 ігор Ла Ліги, пропустивши при цьому 30 голів. У 15 матчах Облак зберіг свої ворота "на замку".

Нагадаємо, що в останньому поєдинку сезону Атлетико на виїзді розгромив Жирону (0:4), за яку грали Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.

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Ян Облак

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