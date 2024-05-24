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Поворознюк — при суддівство при Шевченку: Якщо чесно, я ох****ий!

Игорь Чернявский — 24 травня, 18:15
Поворознюк — при суддівство при Шевченку: Якщо чесно, я ох****ий!

Президент Інгульця Олександр Поворознюк повністю задоволений тим, як змінилося суддівство після зміни керівництва в Українській асоціації футболу.

Про це одіозний функціонер розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Якщо чесно, я ох****ий! Звісно, в хорошому плані. Ну чого раніше це не можна було зробити? Зараз все по-іншому. Арбітри судять чесно. А раніше було як? Приїжджають – і відразу: "Скільки?", "Хто?", "Як?".

Зараз, коли приїжджають, то я питаю, мені ж цікаво: "Що і як відбувається?". Арбітри відповідають: "Олександре Григоровичу, то все в минулому. Зараз починаємо з чистого аркуша". Настільки приємно таке чути! Ну чому раніше таке не зробили?!" — сказав Поворознюк.

Нагадаємо, після обрання Андрій Шевченка на посаду голови УАФ суддів почали призначати сліпим жеребом. Також було запроваджено перевірку на поліграфі.

Нагадаємо, Інгулець вдруге переміг Карпати і став чемпіоном Першої ліги-2023/24.

Інгулець Чемпіонат України, Перша ліга Олександр Поворознюк Андрій Шевченко Катерина Монзуль

Олександр Поворознюк

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