Поворознюк — при суддівство при Шевченку: Якщо чесно, я ох****ий!
Президент Інгульця Олександр Поворознюк повністю задоволений тим, як змінилося суддівство після зміни керівництва в Українській асоціації футболу.
Про це одіозний функціонер розповів у інтерв’ю "Українському футболу".
"Якщо чесно, я ох****ий! Звісно, в хорошому плані. Ну чого раніше це не можна було зробити? Зараз все по-іншому. Арбітри судять чесно. А раніше було як? Приїжджають – і відразу: "Скільки?", "Хто?", "Як?".
Зараз, коли приїжджають, то я питаю, мені ж цікаво: "Що і як відбувається?". Арбітри відповідають: "Олександре Григоровичу, то все в минулому. Зараз починаємо з чистого аркуша". Настільки приємно таке чути! Ну чому раніше таке не зробили?!" — сказав Поворознюк.
Нагадаємо, після обрання Андрій Шевченка на посаду голови УАФ суддів почали призначати сліпим жеребом. Також було запроваджено перевірку на поліграфі.
Нагадаємо, Інгулець вдруге переміг Карпати і став чемпіоном Першої ліги-2023/24.