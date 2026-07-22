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Манчестер Сіті продовжив контракт з ключовим півзахисником

Олександр Булава — 22 липня 2026, 15:43
Манчестер Сіті продовжив контракт з ключовим півзахисником
Філ Фоден
Манчестер Сіті

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний хавбек отримав чотирирічну угоду – до літа 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються.

З моменту дебюту у 2017 році під керівництвом Пепа Гвардіоли Філ Фоден здобув 20 трофеїв із Сіті, ставши одним із найуспішніших гравців в історії клубу.

Попередній контракт Фодена з Манчестер Сіті діяв до літа 2027 року, трансферна вартість 26-річного англійця наразі оцінюється в 70 мільйонів євро.

У минулому сезоні на його рахунку 10 голів і 7 асистів у 50 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Хавбек не потрапив у заявку збірної Англії на чемпіонат світу 2026 року.

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Напередодні повідомлялося про інтерес до гравця зі сторони Мілана. 

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