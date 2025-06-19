Дулуб пояснив, як збірна України хотіла перемогти Нідерланди на молодіжному Євро-2025

Колишній головний тренер черкаського ЛНЗ Олег Дулуб помітив, що збірна України U-21 намагалася перемогти однолітків з Нідерландів за рахунок індивідуальної майстерності та гри флангових півзахисників.

Його слова передає Український футбол.

"У першому таймі я бачив, що за високого розташування двійки-трійки захисників Нідерландів є простір для атаки за спиною. Відразу згадується друга хвилина гри і моменти у Волошина. Схожі маневри здійснював Брагару, але не отримував передач. Тобто Ванат грає в недодачу, і ось Волошин та Брагару відкриваються за спину.

В другому таймі єдина перебудова – це зміна флангів Брагару і Волошина. Треба відзначити, що ця перебудова принесла свої дивіденди, бо з’явилася загроза з лівого флангу через те, що Брагару постійно зміщувався в середину, створювалися ситуації один в один і там за рахунок індивідуальної майстерності він намагався пролізти.

Якщо резюмувати, то Україна намагалася зламувати захист голландців саме за рахунок індивідуальної майстерності. Але, як бачимо, це не принесло результату чи бодай забитого м’яча", – сказав Дулуб.