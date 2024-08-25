Леоненко жорстко розкритикував гравців Шахтаря після матчу проти Олександрії

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розкритикував гравців Шахтаря після програшного матчу проти Олександрії у 4 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Я такого ще не бачив – щоб нікого не було в центрі! Це знову-таки свідчить про відсутність зіграності та класу у гравців Шахтаря, тому вони й мучяться. Я ще розумію, коли на 90+ хвилині всі біжать уперед разом із воротарем, але не на 56-й!

Що скажу про Різника? Грубих помилок у нього не бачу. Пропущені голи – це привози, пенальті та дев'ятка. Воротар тут ні до чого. Це говорить про те, що у гравців Шахтаря немає класу. Як ви на***н збираєтеся грати в Лізі чемпіонів?!

Бондар — це слабкий захисник. Він точно не рівня амбіцій Шахтаря! Точно таким же був Кривцов — він не грав, а просто був присутній у Шахтарі. Бондар, як і Кривцов, грає тільки через ліміт на легіонерів. Що стосується Матвієнка, то раніше його мало не Арсенал купував, а зараз усе затихло. Але цю тему навіть обговорювати не хочеться", — сказав фахівець.