Леоненко жорстко розкритикував гравців Шахтаря після матчу проти Олександрії
Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розкритикував гравців Шахтаря після програшного матчу проти Олександрії у 4 турі Української Прем'єр-ліги.
Його слова передає Sport-express.ua.
"Я такого ще не бачив – щоб нікого не було в центрі! Це знову-таки свідчить про відсутність зіграності та класу у гравців Шахтаря, тому вони й мучяться. Я ще розумію, коли на 90+ хвилині всі біжать уперед разом із воротарем, але не на 56-й!
Що скажу про Різника? Грубих помилок у нього не бачу. Пропущені голи – це привози, пенальті та дев'ятка. Воротар тут ні до чого. Це говорить про те, що у гравців Шахтаря немає класу. Як ви на***н збираєтеся грати в Лізі чемпіонів?!
Бондар — це слабкий захисник. Він точно не рівня амбіцій Шахтаря! Точно таким же був Кривцов — він не грав, а просто був присутній у Шахтарі. Бондар, як і Кривцов, грає тільки через ліміт на легіонерів. Що стосується Матвієнка, то раніше його мало не Арсенал купував, а зараз усе затихло. Але цю тему навіть обговорювати не хочеться", — сказав фахівець.
На старті поточного сезону УПЛ Шахтар зазнав уже двох поразок. Перший матч в Лізі чемпіонів "гірники" проведуть 17 або 18 вересня. Своїх суперників в основному етапі турніру донеччани дізнаються на жеребкуванні, яке відбудеться 29 серпня.