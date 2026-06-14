Дружина Судакова вразила розкішним відпочинком в Італії: романтичні кадри з футболістом підкорили мережу

Поки Георгій Судаков готується до нового сезону після чергового яскравого року у складі Бенфіки та збірної України, його дружина Єлизавета привернула увагу вболівальників зовсім іншими кадрами.

Обраниця українського футболіста поділилася в соціальних мережах серією фотографій із відпочинку в Італії, які миттєво зібрали безліч вподобань та захоплених коментарів.

Для нової фотосесії Єлизавета обрала елегантний білий образ, який чудово поєднався з атмосферою середземноморського курорту. На знімках вона позує на тлі лазурового моря, розкішних яхт та мальовничих краєвидів італійського узбережжя.

Втім, найбільшу увагу шанувальників привернули не лише пейзажі та стильні образи. Серед опублікованих фотографій знайшлося місце і для романтики. Єлизавета показала спільний кадр із Георгієм Судаковим, на якому подружжя проводить час разом під час відпустки.

Нагадаємо, у вересні у сім'ї Судакових сталося поповнення – народилася донечка Злата. Лише днями щасливі батьки вперше показали малечу публіці. Разом із нею зростає й старша донька Мілана, яка народилася навесні 2022 року.

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Напередодні дружина Судакова похизувалася шикарними фото у купальнику з відпочинку на Мальдівах.