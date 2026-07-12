Судаков: Через 5 місяців я нарешті знову граю без болю

Атакувальний півзахисник лісабонської Бенфіки та збірної України Георгій Судаков зізнався, що вперше за тривалий час не відчуває болю під час гри у футбол.

Відповідний пост 23-річний український хавбек опублікував на своїй особистій сторінці в Інстаграмі.

"Іноді найбільші перемоги не відображаються на табло. Через п'ять місяців я нарешті знову граю без болю. Як же я сумував за цим відчуттям! Це лише один крок, але дуже важливий", – написав Судаков.

Нагадаємо, наприкінці червня українець дострокового розпочав підготовку до нової кампанії. Сезон-2025/26 став для Судакова першим у складі Бенфіки. Він відзначився 4 голами та 5 асистами в 36 матчах у всіх турнірах. У лютому він пропустив кілька матчів через біль у спині.