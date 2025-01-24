Карпати в першому матчі 2025 року розгромили угорський клуб

Сьогодні, 24 січня, львівські Карпати провели перший матч у 2025 році. Суперником команди у спарингу став угорський Кечкемет.

Поєдинок завершився розгромною перемогою "левів" з рахунком 3:0. У першому таймі за Карпати забили Денис Мірошніченко та Артур Шах. А третій гол у власні ворота зрізав гравець Кечкемета.

Товариський матч

24 січня

Карпати (Україна) – Кечкемет (Угорщина) 3:0 (2:0)

Нагадаємо, напередодні одразу чотири футболісти Руха перейшли у Карпати. Цей трансфер є частиною угоди між клубами, про яку вони оголосили напередодні.

Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань та у майбутньому повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.