Аморім: У мене є свої причини, чому я погодився на роботу в Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував своє рішення підписати контракт з клубом у листопаді 2024 року.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"У мене є свої, дуже важливі причини, чому я погодився на цю роботу. Я знав, що буде важко і дуже ризиковано.
Але це Манчестер Юнайтед, ти не можеш їм відмовити", – резюмував португалець.
Окрім того, Аморім розповів про важливість довіри до молодого покоління "червоних дияволів".
"Ми повинні довіряти нашим молодим гравцям. Нам дійсно потрібно зосередитись на їх зростанні. Я кажу це з огляду на нашу історію та наше сьогодення", – розповів наставник МЮ.
Зазначимо, що сьогодні "манкуніанці" зіграють свій черговий матч в межах АПЛ – суперником стане Евертон Миколенка, а стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед демонструє найгірший результат в чемпіонаті за останні 50 років.