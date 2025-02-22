Аморім: У мене є свої причини, чому я погодився на роботу в Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував своє рішення підписати контракт з клубом у листопаді 2024 року.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"У мене є свої, дуже важливі причини, чому я погодився на цю роботу. Я знав, що буде важко і дуже ризиковано.

Але це Манчестер Юнайтед, ти не можеш їм відмовити", – резюмував португалець.