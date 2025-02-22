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Аморім: У мене є свої причини, чому я погодився на роботу в Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 22 лютого 2025, 10:12
Аморім: У мене є свої причини, чому я погодився на роботу в Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував своє рішення підписати контракт з клубом у листопаді 2024 року.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"У мене є свої, дуже важливі причини, чому я погодився на цю роботу. Я знав, що буде важко і дуже ризиковано.

Але це Манчестер Юнайтед, ти не можеш їм відмовити", – резюмував португалець.

Окрім того, Аморім розповів про важливість довіри до молодого покоління "червоних дияволів".

"Ми повинні  довіряти нашим молодим гравцям. Нам дійсно потрібно зосередитись на їх зростанні. Я кажу це з огляду на нашу історію та наше сьогодення", – розповів наставник МЮ.

Зазначимо, що сьогодні "манкуніанці" зіграють свій черговий матч в межах АПЛ – суперником стане Евертон Миколенка, а стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед демонструє найгірший результат в чемпіонаті за останні 50 років.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

Рубен Аморім

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