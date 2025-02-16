Манчестер Юнайтед продемонстрував найгірший результат в чемпіонаті Англії за 50 років

Манчестер Юнайтед зазнав 12 поразки в нинішньому сезоні Англійської Прем'єр-ліги, програвши Тоттенгему у 25 турі (1:0).

Цей результат став найгіршим для "червоних дияволів" за понад 50 років. Востаннє МЮ програвав 12 і більше матчів у сезоні-1973/74, коли після 25 ігор манкуніанці поступилися 13 разів.

У тому сезоні Манчестер Юнайтед вилетів у другий за силою чемпіонат Англії, набравши 32 очки в 42 турах. У нинішній кампанії підопічні Рубена Аморіма наразі мають 29 залікових балів у 25 поєдинках.

Поразка від Тоттенгема стала другою поспіль для МЮ, до цього вони програвали Крістал Пелесу у 24 турі.

Турнірна таблиця АПЛ після 25 турів

Раніше "червоні дияволи" встановили ще одне ганебне досягнення. Манкуніанці зазнали шести поразок у 12 домашніх матчах сезону-2024/25, що є рекордним показником для команди. Востаннє команда програвала таку кількість поєдинків на "Олд Траффорд" в сезоні-1893/94.