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Ексгравець збірної України підтримав литовську спортсменку, яка змушена була покинути ЧС через антиросійську футболку

Руслан Травкін — 14 грудня 2024, 18:39
Ексгравець збірної України підтримав литовську спортсменку, яка змушена була покинути ЧС через антиросійську футболку
Євген Левченко
x.com/elevchenko

Колишній хавбек збірної України Євген Левченко підтримав литовську спортсменку, яку "попросили" залишити чемпіонат світу з функціональних видів спорту через футболку з написом "Make Russia small again".

Про це він написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Це Корнелія Дудайте. Так. Я пишаюся цією дівчиною за те, що вона сказала правду. Вона дискваліфікована через цю футболку, а "нейтральні росіяни" просто використовують свою російську символіку…
Ніякого нейтрального статусу російських спортсменів немає і бути не може. Його просто прикривають. Лицемірство", – написав він.

На знак солідарності з Корнелією чемпіонат світу з функціональних видів спорту, який проходить з 13 до 15 грудня у Будапешті (Угорщина), залишила вся збірна Литви. 

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Євген Левченко

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