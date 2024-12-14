Ексгравець збірної України підтримав литовську спортсменку, яка змушена була покинути ЧС через антиросійську футболку

Колишній хавбек збірної України Євген Левченко підтримав литовську спортсменку, яку "попросили" залишити чемпіонат світу з функціональних видів спорту через футболку з написом "Make Russia small again".

Про це він написав у соцмережі "Х" (Twitter).

" Це Корнелія Дудайте. Так. Я пишаюся цією дівчиною за те, що вона сказала правду. Вона дискваліфікована через цю футболку, а "нейтральні росіяни" просто використовують свою російську символіку…

Ніякого нейтрального статусу російських спортсменів немає і бути не може. Його просто прикривають. Лицемірство", – написав він.

This is Körnelija Düdaité. Yes. I’m proud of this girl for telling the truth. She is disqualified because of wearing this shirt, while “neutral russians” just use their russian symbols…

There is not and can’t be any neutral status of russian athletes.

Its just cover up.… pic.twitter.com/vS2OROtqfO — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) December 14, 2024

На знак солідарності з Корнелією чемпіонат світу з функціональних видів спорту, який проходить з 13 до 15 грудня у Будапешті (Угорщина), залишила вся збірна Литви.