Ексгравець збірної України підтримав литовську спортсменку, яка змушена була покинути ЧС через антиросійську футболку
Євген Левченко
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Колишній хавбек збірної України Євген Левченко підтримав литовську спортсменку, яку "попросили" залишити чемпіонат світу з функціональних видів спорту через футболку з написом "Make Russia small again".
Про це він написав у соцмережі "Х" (Twitter).
"Це Корнелія Дудайте. Так. Я пишаюся цією дівчиною за те, що вона сказала правду. Вона дискваліфікована через цю футболку, а "нейтральні росіяни" просто використовують свою російську символіку…
Ніякого нейтрального статусу російських спортсменів немає і бути не може. Його просто прикривають. Лицемірство", – написав він.
На знак солідарності з Корнелією чемпіонат світу з функціональних видів спорту, який проходить з 13 до 15 грудня у Будапешті (Угорщина), залишила вся збірна Литви.