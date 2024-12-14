Не сподобалося організаторам: литовська спортсменка знялася з ЧС через футболку з написом "Make Russia small again"

Представниця збірної Литви з функціональних видів спорту Корнелія Дудайте вирішила знятися зі змагань чемпіонату світу, який проходить у ці дні в Будапешті (Угорщина), через футболку з написом "Make Russia small again".

Про це пише 15min.lt.

Вона вирішила нагадати про російську агресію в Україні. Чемпіонка Литви зазначила що серед близько 800 спортсменів є велика команда представників країни-агресора, яка бере участь у змаганнях.

Дудайте з’явилася в залі з українським прапором, на якому були написані слова підтримки країни, яка захищається від ворога: "Боріться за свої переконання, як Україна бореться за свою свободу".

"Це перший раз, коли російських спортсменів допускають до участі. Міжнародна федерація погодила їх участь. Я не згодна з цим, і єдиний спосіб висловити це – показати свою позицію. На жаль, не всім це подобається. Я маю на увазі не тільки чужих, а й своїх" – сказала спортсменка.

Спочатку IF3 (International Functional Fitness Federation) зробила їй попередження, а потім організатори сказали, що дискваліфікують усю збірну Литви, якщо вона не залишить чемпіонат світу.

Корнелія вирішила, що зніметься зі змагань. У соцмережі вона опублікувала фото, на якому сидить у згаданій футболці.

" Вони сказали, що моя участь ображає росіян. Я сподіваюся, що Україна виграє і дійсно їх образить", – написала вона у соцмережах.

Видання 15min.lt вирішило дізнатися у спортсменки хронологію подій.

"Буквально місяць тому ми дізналися, що на чемпіонаті також братимуть участь представники Росії. Вони мали почати з нейтрального статусу, але Угорщина – проросійська країна, тому у мене були підозри, що може бути інакше. Тому до свого звичайного спортивного одягу я одягнула проукраїнську футболку. Після того, як ми приїхали на чемпіонат, на одній зі сторінок організаторів був опублікований пост із відкритим привітанням росіян. Був російський прапор і текст, який відкрито вітав росіян з приїздом на змагання. Особливо неоднозначно текст звучав у контексті війни, оскільки йшлося про "повну силу".

Я залишала коментарі та ставила запитання, але мої коментарі були видалені. Позиція нашої федерації полягала в тому, що "ми знаємо, куди ми йдемо, ми знаємо, що росіяни там будуть". Однак умова про те, що Росія буде змагатися як "нейтральна країна", не була виконана з самого початку. Як тільки почався конкурс, ми побачили, що вживається назва Російської держави, ми це почули. Я бачив, що в одного хлопця теж був російський прапор на футболці. Це означало, що організатори не дотримали своєї обіцянки, що Росія почне як нейтральна країна", – зізналася Дудайте.

Вона також зазначила, що підтримати Україну вирішила через те, що багато українських спортсменів, які займаються функціональними видами спорту, є військовими.

"Що ще важливіше, України на цьому чемпіонаті немає. У неї немає шансів, тому що воююча країна не має федерації, щоб відправити своїх спортсменів. Деякі люди, які займаються функціональними видами спорту, є військовими. Частина українських спортсменів на фронті. Російські спортсмени там, де вони хочуть бути. У Росії спорт і війна йдуть рука об руку. Тому мені здається дивним, що наша федерація не підіймає це питання і не хоче бути "незручною", конфліктувати з міжнародною федерацією і демонструвати ціннісну позицію. І це має бути конкретно: байдуже, що весь світ погоджується з тим, що росіяни будуть брати участь. Ми не весь світ. Ми є партнерами України, друзями України та державою, яка підтримує Україну", – додала вона.

Після резонансу менеджер Литовської федерації функціонального спорту Рокас Мілявічюс повідомив, що вся збірна Литви остаточно прийняла рішення відмовитися від участі в чемпіонаті, який відбудеться 13-15 грудня.

"Недбалість організаторів, ігнорування політики нейтрального прапора, несумісна з нашими цінностями, тому Федерація функціонального спорту Литви рекомендувала членам національної збірної відмовитися від участі в змаганнях", – йдеться в заяві Федерації функціонального спорту Литви.

До речі, у 2025 році в литовському Друскінінкаї заплановано проведення чемпіонату світу з функціональних видів спорту. Сама Корнелія Дудайте не наважилась прогнозувати, чи допустять сюди росіян.