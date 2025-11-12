Українська правда
Роналду – мешканцям Саудівської Аравії: Я один з вас, я теж саудит

Володимир Максименко — 12 листопада 2025, 15:20
Кріштіану Роналду вкотре відзначив зростання рівня футболу в Саудівській Аравії та висловив свою радість бути частиною цього процесу. 

Слова легендарного португальця наводить A Bola.

"Я вірю в цей проєкт, цих людей та цю лігу. Чемпіонат має величезний потенціал, він вже зріз за останні роки. Пристрасть саудитів просто шалена.

Я щасливий брати у цьому участь. Як я кажу місцевим мешканцям: я один з вас, я теж саудит", – розповів Роналду.

Нагадаємо, 40-річний Кріштіану грає у складі Аль-Насра з 2023 року, а його контракт з клубом розраховано до літа 2027-го.

Раніше форвард розповів, коли він планує завершити кар'єру.

