Легенда Манчестер Юнайтед: Аморім – ризиковий варіант для клубу
Легендарний футболіст Манчестер Юнайтед Пол Скоулз вважає, що Рубен Аморім є ризиковим варіантом для клубу. Але англієць також хвалить його, оскільки ним цікавився також Манчестер Сіті.
Його слова передає Maisfutebol.
"Аморім – цікавий варіант. Але, знову ж таки, це ризикований варіант. Ми всі знаємо стиль гри Аморіма, він грає в дуже хороший футбол. Були чутки, що ним цікавиться Манчестер Сіті, що, очевидно, дещо говорить про його здібності.
Але МЮ – один із найбільших клубів у світі, тому він повинен мати тренера світового класу. Я не впевнений у його рівні знання англійської мови та чи він взагалі хоче приїхати до Англії. Я ніколи не відчував у ньому такого бажання", – сказав Скоулз.
Деякі ЗМІ стверджують, що вже завтра, 30 жовтня португальський фахівець може приїхати в Англію.
Нагадаємо, 28 жовтня посаду головного тренера "Червоних дияволів" покинув Ерік тен Гаг. Раніше повідомлялося, що до англійського клубу може повернутися Оле Гуннар Сульшер.
Аморім очолює Спортинг з 2020 року. Він двічі приводив команду до перемог у чемпіонаті та Кубку Португалії.