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Легенда Манчестер Юнайтед: Аморім – ризиковий варіант для клубу

Руслан Травкін — 29 жовтня, 20:51
Легенда Манчестер Юнайтед: Аморім – ризиковий варіант для клубу
Пол Скоулз та Двайт Йорк
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Легендарний футболіст Манчестер Юнайтед Пол Скоулз вважає, що Рубен Аморім є ризиковим варіантом для клубу. Але англієць також хвалить його, оскільки ним цікавився також Манчестер Сіті.

Його слова передає Maisfutebol.

"Аморім – цікавий варіант. Але, знову ж таки, це ризикований варіант. Ми всі знаємо стиль гри Аморіма, він грає в дуже хороший футбол. Були чутки, що ним цікавиться Манчестер Сіті, що, очевидно, дещо говорить про його здібності.

Але МЮ – один із найбільших клубів у світі, тому він повинен мати тренера світового класу. Я не впевнений у його рівні знання англійської мови та чи він взагалі хоче приїхати до Англії. Я ніколи не відчував у ньому такого бажання", – сказав Скоулз.

Деякі ЗМІ стверджують, що вже завтра, 30 жовтня португальський фахівець може приїхати в Англію.

Нагадаємо, 28 жовтня посаду головного тренера "Червоних дияволів" покинув Ерік тен Гаг. Раніше повідомлялося, що до англійського клубу може повернутися Оле Гуннар Сульшер.

Аморім очолює Спортинг з 2020 року. Він двічі приводив команду до перемог у чемпіонаті та Кубку Португалії.

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