Легенда Манчестер Юнайтед: Аморім – ризиковий варіант для клубу

Легендарний футболіст Манчестер Юнайтед Пол Скоулз вважає, що Рубен Аморім є ризиковим варіантом для клубу. Але англієць також хвалить його, оскільки ним цікавився також Манчестер Сіті.

Його слова передає Maisfutebol.

"Аморім – цікавий варіант. Але, знову ж таки, це ризикований варіант. Ми всі знаємо стиль гри Аморіма, він грає в дуже хороший футбол. Були чутки, що ним цікавиться Манчестер Сіті, що, очевидно, дещо говорить про його здібності.

Але МЮ – один із найбільших клубів у світі, тому він повинен мати тренера світового класу. Я не впевнений у його рівні знання англійської мови та чи він взагалі хоче приїхати до Англії. Я ніколи не відчував у ньому такого бажання", – сказав Скоулз.