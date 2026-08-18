Легенді Манчестер Юнайтед заборонили керувати автомобілем на пів року через перевищення швидкості

Колишньому півзахиснику Манчестер Юнайтед Полу Скоулзу на шість місяців заборонили керувати автомобілем внаслідок перевищення швидкості.

Про це повідомляє BBC.

Таке рішення було ухвалено в магістратському суді Бредфорда. Як зазначається, 11-разовому чемпіону Англії було винесено такий вирок внаслідок того, як він двічі порушив правила швидкості, перебуваючи за кермом.

Перший інцидент трапився 3 березня цього року, тоді Скоулза затримала поліція, коли він їхав на своєму Рендж Ровері у західному Йоркширі, у місті Клекіхтон.

Другий раз, коли було зафіксовано перевищення швидкості з його боку, стався у листопаді минулого року. Це сталося поблизу Ештон-андер-Лайн у Великому Манчестері, тоді він керував Мерседесом.

За ці порушення Скоулз отримав два покарання протягом двох днів. Спершу заборонили керувати автомобілем пів року, а на другому слуханні йому зарахували 6 штрафних балів у водійських права та призначили штраф. Внаслідок цієї справи 51-річному англійцю довелося сплатити 1472 фунти стерлінгів.

Сам Скоулз не відповів на звинувачення. Суд проходив у заочній формі.

Нагадаємо, що Пол Скоулз усю свою ігрову кар'єру провів у Манчестер Юнайтед. За цей час він відіграв у футболці "манкуніанців" близько 717 матчів (155 голів та 84 асисти), став 11-разовим чемпіоном Англії, виграв 2 Ліги чемпіонів, підняв над головою 5 Суперкубків Англії та тріумфував у 2 Кубках Англійської Ліги й в 3 Кубках Англії.

Зауважимо, що у березні цього року за перевищення швидкості також покарали вінгера Челсі Алехандро Гарначо.