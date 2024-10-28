Екстренер Манчестер Юнайтед може знову очолити команду після відставки тен Гага
Новим головним тренером Манчестер Юнайтед може стати Оле Гуннар Сульшер.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Сьогодні "Червоні дияволи" звільнили з посади головного тренера Еріка тен Гага. Його обов’язки тимчасово виконуватиме Рууд ван Ністелрой.
В той же час, керівництво клубу уже займається пошуками нового повноцінного головного тренера. У зв’язку з тим, що Манчестер Юнайтед буде вимушений заплатити тен Гагу компенсацію в розмірі 17 мільйонів фунтів, пошуки нового тренера обмежені кандидатурами, які наразі залишаються без роботи.
Сульшер уже очолював Манчестер Юнайтед у 2018 – 2021 роках і залишається без роботи після відходу з клубу. Недавно він відмовився очолити збірну Данії. В якості гравця 51-річний норвежець виступав за манкуніанців у 1996 – 2007 роках.