Постекоглу – журналісту: Я не клоун

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу жорстко відповів журналісту однієї з британських газет, який у своєму матеріалі написав, що фахівець "балансує між званням героя та клоуна".

Заяву австралійця наводить ESPN.

"Я скажу вам одне: незалежно від того, що відбудеться у фіналі, я не клоун і ніколи ним не буду. Мене розчаровує те, що ви застосували таку термінологію до людини, яка протягом 26 років прокладала собі шлях у фінал єврокубку.

Якщо ви вважаєте, що відсутність успіху команди на даному конкретному етапі означає, що я клоун – навіть не знаю, що вам відповісти", – сказав Постекоглу.

Фінальний матч Ліги Європи відбудеться сьогодні, 21 травня о 22:00 за київським часом.

Цікаво, що протягом сезону команди двічі зустрічались в межах чемпіонату Англії та одного разу в Кубку ліги – тричі перемогу святкували саме "шпори" (1:0, 4:3, 3:0).

Напередодні команди зіграли свої матчі 37 туру АПЛ, які вони синхронно програли.