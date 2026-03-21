Ланс розтрощив Анже та став новим лідером чемпіонату Франції

У п'ятницю, 20 березня, матчем між Лансом та Анже стартував 27 тур французької Ліги 1.

Поєдинок на "Стад Фелікс Болар" завершився перемогою господарів з рахунком 5:1.

У першому таймі Ланс голами Товена, Едуара та Сангаре зняв питання про переможця зустрічі. У другій половині Едуар оформив дубль, ще один м'яч забив Матьє Юдоль.

Голи: 1:0 – 13 Товен, 2:0 – 25 Едуар, 3:0 – 39 Сангаре, 4:0 – 48 Едуар, 4:1 – 62 Машін, 5:1 – 72 Юдоль

Перемога дозволила Лансу з 59 балами очолити турнірну таблицю чемпіонату Франції. Команда на 2 очки випереджає ПСЖ, щоправда, у паризького колективу дві гри у запасі.

Турнірна таблиця Ліги 1

Нагадаємо, у 26 турі Ланс на виїзді поступився Лор'яну.