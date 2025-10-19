Грінвуд оформив покер за Марсель, Ніцца мінімально обіграла Ліон у 8 турі Ліги 1

У суботу, 18 жовтня, 3 матчі продовжили програму 8 туру французької Ліги 1.

Ніцца здобула мінімальну перемогу над Ліоном, а Монако втратило очки в грі з Анже наприкінці зустрічі.

У заключному матчі ігрового дня Марсель розгромив Гавр, який вийшов уперед, однак вже за 10 хвилин залишився у меншості. Підсумковий рахунок поєдинку 6:2, а нападник "олімпійців" Мейсон Грінвуд оформив покер.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

8 тур, 17 жовтня

Ніцца – Ліон 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 5 Бар, 1:1 – 29 Шульц, 2:1 – 35 Діоп, 3:1 – 55 Будаї, 3:2 – 90+2

Анже – Монако 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 72 Балогун, 1:1 – 85 Шеріф

Марсель – Гавр 6:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 24 Кехта, 1:1 – 35 Грінвуд (пен), 2:1 – 67 Грінвуд, 3:1 – 72 Грінвуд, 4:1 – 76 Грінвуд, 5:1 – 88 Важ, 5:2 – 90+2 Туре, 6:2 – 90+3 Мурільйо

Напередодні ПСЖ Іллі Забарного вдома врятувався від поразки Страсбуру. Поєдинок завершився з рахунком 3:3. Українець отримав посередню оцінку за зіграний матч

Турнірна таблиця Ліги 1