Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексворотар ПСЖ оголосив про завершення кар'єри

Володимир Максименко — 16 жовтня 2025, 07:29
Александр Летельє завершив кар'єру
Александр Летельє
instagram.com/alexandre_letellier30

Колишній воротар ПСЖ Александр Летельє оголосив про завершення кар'єри.

Про це 34-річний футболіст повідомив у своїх соцмережах.

"Після цілого року роботи наодинці, пошуків нового проєкту та довгих роздумів я ухвалив рішення завершити кар'єру. Мені пощастило жити пристрастю протягом 15 років, багато вигравати та знаходитись поряд із чудовими гравцями", – написав Летельє.

Голкіпер є вихованцем шкіл Анже та ПСЖ – за перших він грав з 2012 по 2020 рік, регулярно залишаючи клуб на правах оренди, а у 2020 році перебрався до парижан після недовгого періоду у складі Орлеана.

За ПСЖ Летельє лише двічі з'явився на полі, вийшовши на заміну в сезоні-2020/21 та 2022/23, награвши загалом 17 хвилин. За цей період гравець двічі встиг стати чемпіоном Франції. У 2024-му Летельє залишив ПСЖ вільним агентом.

Раніше про рішення завершити професійні виступи оголосив переможець Євро-2016 у складі збірної Португалії.

Анже Завершення кар'єри Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ

ПСЖ

Капітан ПСЖ не допоможе команді у матчі Ліги чемпіонів проти Баєра
Ми готуємось перемагати: Забарний – про матч України з Азербайджаном
ПСЖ перевірив гравців на пам’ять: Забарний здивував, але не результатом
Забарний зріс у ціні на 13 мільйонів за версією Transfermarkt
Різко змінився в обличчі: Сафонов зніяковів, коли почув питання про Забарного

Останні новини