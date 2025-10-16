Ексворотар ПСЖ оголосив про завершення кар'єри

Колишній воротар ПСЖ Александр Летельє оголосив про завершення кар'єри.

Про це 34-річний футболіст повідомив у своїх соцмережах.

"Після цілого року роботи наодинці, пошуків нового проєкту та довгих роздумів я ухвалив рішення завершити кар'єру. Мені пощастило жити пристрастю протягом 15 років, багато вигравати та знаходитись поряд із чудовими гравцями", – написав Летельє.

Голкіпер є вихованцем шкіл Анже та ПСЖ – за перших він грав з 2012 по 2020 рік, регулярно залишаючи клуб на правах оренди, а у 2020 році перебрався до парижан після недовгого періоду у складі Орлеана.

За ПСЖ Летельє лише двічі з'явився на полі, вийшовши на заміну в сезоні-2020/21 та 2022/23, награвши загалом 17 хвилин. За цей період гравець двічі встиг стати чемпіоном Франції. У 2024-му Летельє залишив ПСЖ вільним агентом.

Раніше про рішення завершити професійні виступи оголосив переможець Євро-2016 у складі збірної Португалії.