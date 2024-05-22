Прогрес у перемовинах: Ексзахисник Ман Сіті може очолити Баварію

Перемовини між мюнхенською Баварією та головним тренером Бернлі Венсаном Компані є дуже продуктивними.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мюнхенці вже обговорили з бельгійським фахівцем майбутній проєкт клубу. Зазначається про необхідність схвалення наглядової ради, проте він є одним із головних кандидатів, як було оголошено в понеділок.

🚨🔴 Talks keep progressing between Vincent Kompany and Bayern. He’s really keen on this possibility, Bayern have discussed project with Belgian coach.



Supervisory board approval needed but he’s a strong candidate, as exclusively revealed on Monday.



More to follow. pic.twitter.com/hYeIdwi4A9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2024

Нагадаємо, що вже кілька місяців Баварія все ніяк не може знайти нового тренера. Мюнхенці намагалися запросити Хабі Алонсо (Баєр), Хулена Лопетегі (без клубу), Унаї Емері (Астон Вілла), Ральфа Рангніка (збірна Австрії) та навіть просили залишитися Томаса Тухеля.

Окрім Бернлі, Компані також тренував рідний Андерлехт. Більшу частину ігрової кар’єри Венсан провів у Манчестер Сіті.