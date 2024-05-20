Наставник Бернлі став одним із кандидатів на посаду головного тренера Баварії

Останніми днями в Баварії обговорювали варіант із запрошенням Венсана Компані на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

За інформацією інсайдера, попри те, що нинішня команда бельгійця — Бернлі — вилетіла з АПЛ, ім’я Компані фігурує в шортлистах кількох клубів, які шукають нового тренера.

Нагадаємо, що вже кілька місяців Баварія все ніяк не може знайти нового тренера. Мюнхенці намагалися запросити Хабі Алонсо (Баєр), Хулена Лопетегі (без клубу), Унаї Емері (Астон Вілла), Ральфа Рангніка (збірна Австрії) та навіть просили залишитися Томаса Тухеля.

Окрім Бернлі, Компані також тренував рідний Андерлехт. Більшу частину ігрової кар’єри Венсан провів у Манчестер Сіті.