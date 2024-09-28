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Молодий українець успішно пройшов медогляд у Челсі

Ігор Чернявський — 28 вересня, 12:50
Молодий українець успішно пройшов медогляд у Челсі
Українська асоціація футболу

19-річний український воротар Владислав Крапивцов успішно перейшов медогляд у Челсі.

Про це повідомляє Футбол 24.

За інформацією джерела, голкіперу юнацької збірної України вдалося зарекомендувати себе в лондонському клубі, і сторони вже обговорюють умови співпраці. Якщо переговори також пройдуть успішно, то Крапивцов приєднається до молодіжної команди Челсі.

Владислав є вихованцем СК Дніпро-1. Після того, як клуб припинив існування, молодий воротар отримав статус вільного агента. Цього літа йому вдалося добре проявити себе на юнацькому чемпіонаті Європи, де збірна України дійшла до півфіналу.

Ще до Челсі Крапивцов був на перегляді в Саутгемптоні, але "святі" вирішили не використовувати свою останню квоту на гравця не з Європейського Союзу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Владислав Крапивцов

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