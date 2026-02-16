Динамо взимку могло підписати голкіпера Жирони – журналіст

Динамо проявляло певний інтерес до українського голкіпера Жирони Владислава Крапивцова.

Про це в ефірі YouTube-каналу ВЗБІРНА повідомив журналіст проекту ТаТоТаке Михайло Співаковський.

За його інформацією, кияни були зацікавлені у підписанні голкіпера під час зимового трансферного вікна.

"Питання щодо голкіпера, здається, найгостріше. Я чув, що Динамо дійсно цікавилося певними опціями – навіть українцями за кордоном. І, за моєю інформацією, там було щось таке, знаєте, на кшталт запиту щодо Крапивцова.

До речі, це звучить логічно, бо Крапивцов навряд чи зараз є не те що кандидатом, фаворитом у Жироні. І дійсно можна було б взяти його в оренду. Я так розумію, там нормальні стосунки між клубом та агентом футболіста – не вийшло", – сказав Співаковський.

У поточному сезоні Крапивцов на клубному рівні зіграв 3 матчі, у яких пропустив 8 голів. Його чинний контракт з каталонцями розрахований до червня 2029 року.

Напередодні Жирона у терміновому порядку підписала голкіпера на заміну травмованому тер Штегену.