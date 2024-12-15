Вулвергемптон хоче призначити на місце звільненого О'Ніла колишнього тренера Порту

Вулвергемптон вже визначився із кандидатурою, яка має замінити звільненого Гарі О'Ніла на посаді головного тренера.

Про цей варіант англійського клубу повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "вовки" вже працюють над призначенням Вітора Перейри, який зараз очолює саудівський Аль-Шабаб.

Англійці готові заплатити відступні, які прописані у контракті 56-річного португальця з його роботодавцем.

Очікується, що особисті умови не будуть проблемою, враховуючи, що Перейра зацікавлений у переході до Вулвергемптона та в захваті від якості команди.

Раніше Вітор Перейра очолював Порту, Аль-Ахлі, Олімпіакос, Фенербахче (двічі), Мюнхен 1860, Шанхай Порт, Корінтіанс та Фламенго. На початку лютого цього року він почав працювати в Аль-Шабабі.

Наразі Вулвергемптон займає передостаннє місце у таблиці АПЛ, маючи всього 9 очок після 16 зіграних турів.