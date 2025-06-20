Вулвергемптон за 25 мільйонів підписав перспективного іспанського вінгера

Вулверхемптон оголосив про підписання вінгера Сельти Фера Лопеса.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

З 21-річним півзахисником уклали контракт до 2030 року.

Fer's first through the door 🇪🇸 — Wolves (@Wolves) June 20, 2025

Раніше повідомлялося, що трансфер іспанця коштуватиме Вулверхемптону 25 мільйонів євро.

Минулого сезону Лопес зіграв у 37 матчах у всіх турнірах, у яких забив 8 голів і віддав 3 асисти.

Напередодні форвард Вулверхемптона і збірної Бразилії Матеус Кунья став гравцем Манчестер Юнайтед. Манкуніанці заплатили за гравця 62,5 мільйона фунтів, які будуть виплачені в кілька траншів.