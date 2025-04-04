Матч у Болгарії розпочався зі скандалу: оператор VAR попався на ставках у прямій трансляції

У Болгарії розгорівся гучний скандал, пов'язаний із можливими договірними матчами. Інцидент стався перед початком поєдинку 27-го туру Першої ліги між ЦСКА Софія та Локомотивом Софія (1:0).

Камери трансляції зафіксували момент, який викликав хвилю обурення серед уболівальників.

За традицією перед стартовим свистком ефір на кілька секунд перемкнули на кімнату VAR, де арбітри переглядають повтори спірних моментів. Однак увагу фанатів привернула не робота суддів, а дії одного з технічних працівників.

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Оператор, який відповідає за обслуговування відеоасистентів, був помічений за переглядом букмекерського сайту на своєму смартфоні.

На кадрах видно, як головний VAR-арбітр Волен Чінков та його асистент Стоян Арсов працюють за моніторами, а поряд їхній колега тримає телефон із відкритою сторінкою популярної платформи для ставок.

Коли чоловік зрозумів, що потрапив у кадр, він виглядав розгубленим. Зрозумівши свою помилку оператор одразу ж сховав телефон.

Відео миттєво розлетілося соцмережами, викликавши шквал критики. Фанати запідозрили можливі махінації та поставили під сумнів об'єктивність суддівства.

Раніше повідомлялося, що українська кіберполіція викрила злочинне угрупування, яке заробляло мільйони на договірних матчах.