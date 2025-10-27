Великий скандал із серйозними наслідками: сотню турецьких арбітрів спіймали на ставках

Президент Федерації футболу Туреччини (TFF) Ібрагім Хаджіосманоглу оголосив, що сотні суддів, зокрема деякі з Суперліги, були причетні до ставок на спорт.

Про це повідомляє Daily Sabah.

TFF у співпраці з фінансовими регуляторами та на основі даних ліцензованих платформ для ставок провела внутрішнє розслідування, результат якого викрив любов турецьких суддів до тоталізатору.

Розслідування показало, що 371 з 571 чинних арбітрів професійних ліг Туреччини мають зареєстровані акаунти у букмекерських конторах. І 152 з цих 371 суддів активно робили ставки. Іноді обсяги цих акаунтів сягали десятків тисяч транзакцій.

"371 з 571 суддів мають рахунки для ставок, а 152 активно грають у азартні ігри. Ми сповнені рішучості очистити наш футбол від будь-якої тіні корупції. Винятків не буде", – заявив Хаджіосманоглу.

Він підтвердив, що сім елітних арбітрів, які працюють на матчах Суперліги, були попереджені за аналогічні порушення. Вони зіткнуться з негайним дисциплінарним переслідуванням.

Згідно з джерелом, санкції можуть включати відсторонення, постійні заборони або кримінальні направлення відповідно до політики нульової толерантності ФІФА та УЄФА щодо азартних ігор серед офіційних осіб матчів.

Нагадаємо, що в минулому сезоні вже колишній тренер Фенербахче Жозе Моурінью постійно звинувачував турецьких суддів у "системному фаворитизмі". Португальський фахівець навіть домігся того, що вперше в історії чемпіонату Туреччини матч між Фенербахче та Галатасараєм обслуговував інозмений арбітр.

Варто також зазначити, що у червні президент та вся рада Дисциплінарного комітету з професійного футболу Туреччини подали у відставку після зливу контроверсійних повідомлень.