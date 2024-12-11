Нападник Челсі зіпсував фанатам ставки на тисячі фунтів: деталі кумедного епізоду

Футбольні фанати все ще обговорюють драму, що трапилася після епічного лондонського дербі Тоттенгем – Челсі (3:4).

Один із вболівальників втратив шанс виграти 1005 фунтів, а все через несподіваний вчинок Ніколаса Джексона. Історія стала вірусною у соцмережах.

Фанат зробив експрес-ставку у розмірі 5 фунтів на 10 подій, пов’язаних із матчем. Серед них були жовті картки, фоли та навіть голи обох команд. Усі події справдилися, крім однієї: жовтої картки для Енцо Фернандеса.

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Аргентинець міг отримати її за зняту футболку після свого гола, але в останній момент Джексон потягнув Енцо за футболку й не дозволив завершити жест. Таким чином, фанат залишився без виграшу.

Це не єдиний приклад: ще один хлопець міг виграти 1723 фунти, якби не той самий "порятунок" Джексона.

Цей курйоз викликав бурхливу реакцію вболівальників у соцмережах. Хтось сміється, хтось співчуває, а дехто ділиться власними подібними історіями.