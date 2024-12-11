Нападник Челсі зіпсував фанатам ставки на тисячі фунтів: деталі кумедного епізоду
Футбольні фанати все ще обговорюють драму, що трапилася після епічного лондонського дербі Тоттенгем – Челсі (3:4).
Один із вболівальників втратив шанс виграти 1005 фунтів, а все через несподіваний вчинок Ніколаса Джексона. Історія стала вірусною у соцмережах.
Фанат зробив експрес-ставку у розмірі 5 фунтів на 10 подій, пов’язаних із матчем. Серед них були жовті картки, фоли та навіть голи обох команд. Усі події справдилися, крім однієї: жовтої картки для Енцо Фернандеса.
Аргентинець міг отримати її за зняту футболку після свого гола, але в останній момент Джексон потягнув Енцо за футболку й не дозволив завершити жест. Таким чином, фанат залишився без виграшу.
Це не єдиний приклад: ще один хлопець міг виграти 1723 фунти, якби не той самий "порятунок" Джексона.
Цей курйоз викликав бурхливу реакцію вболівальників у соцмережах. Хтось сміється, хтось співчуває, а дехто ділиться власними подібними історіями.