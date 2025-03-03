Розриває і без Мессі: Суарес оформив гол та 3 асисти у матчі Інтера Маямі в МЛС

Зірковий нападник Інтера Мвямі Луїс Суарес провів чудовий матч у 2 турі МЛС проти Динамо Х'юстон. Уругваєць відзначився голом та трьома результативними передачами.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1. Футболіст ще у першому таймі тричі віддав асист, а на 79 хвилині він забив і сам з передачі Бускетса. Саме Суареса визнали найкращим гравцем поєдинку.

Зауважимо, що гру пропускав зірковий футболіст команди Ліонель Мессі.

Major League Soccer

2 тур, 3 березня

Х'юстон Динамо – Інтер Маямі 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 6 Сеговія, 0:2 – 37 Альєнде, 0:3 – 45+2 Сеговія, 0:4 – 79 Суарес, 1:4 – 85 Лодейро.

Вилучення: 90+1 Фрей (Інтер, пряма червона)

Огляд матчу

Після двох турів Динамо йде на останньому місці в Західній конференції. У команди 0 очок. Інтер же посідає 3 сходинку в Східній конференції, набравши 4 бали.

Нагадаємо, напередодні відбулося декілька матчів другого туру Major League Soccer за участю українців. Артем Смоляков дебютував за Лос-Анджелес з перемоги, Остін зі Сватком програв Портленду.