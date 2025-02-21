КОНКАКАФ покарала арбітра, який взяв автограф у Мессі

КОНКАКАФ винесла дисциплінарне стягнення арбітру матчу між Інтер Маямі та Спротинг Канзас-Сіті, який взяв автограф у Ліонеля Мессі після поєдинку.

Про це повідомляє ESPN.

За підсумками зустрічі Марко Антоніо Наве підійшов до Мессі, як задавалось, щоб попросити футболку. Втім, згодом преса з'ясувала, що арбітр взяв автограф в аргентинської зірки для одного зі своїх родичів.

Попри те, що член сім'ї Наве має особливі потреби в догляді, конфедерація все одно покарала рефері за порушення кодексу етики.

Як наголошує заява КОНКАКАФ, арбітр визнав свою помилку та прийняв дисциплінарні заходи, які організація має намір застосувати до Марка Антоніо.

Зазначимо, що сам матч завершився мінімальною перемогою Інтера завдяки голу Мессі.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Ліонель та Неймар, який наразі грає за Сантос, можуть повернутися до Барселони.