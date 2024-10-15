Впертість Реброва, яка могла згубити. 6 висновків з матчу Україна – Чехія

Збірна України не змогла переграти команду Чехії, й суттєво ускладнила свою долю в групі 1 дивізіону Б Ліги націй. За підсумками 4 проведених матчів у "синьо-жовтих" лише 4 набрані бали.

Чемпіон традиційно розставляє головні акценти по завершенні важливої зустрічі за участі національної команди. А також намагається знайти відповіді на найважливіші питання щодо гри та подальшої долі головного футбольного колективу країни.

Прихильність долі та іспанське трактування правил – два кита, які врятували (?) Реброва

Іспанська школа суддівства в футболі – особливий та специфічний випадок. І Гільєрмо Фернандес таку "славу" піренейців тільки підтвердив. Так, в іспанського представника Феміди Томаш Соучек, який відверто косив та звалював опонентів зі складу збірної України, не награв навіть на жовту картку, а от Дмитро Криськів чи за першу ж подібну дію був покараний миттєво.

Фото: Дан Балашов

Та головний епізод стався у моменті з призначенням пенальті у ворота Чехії. Вибіркова принциповість Фернандеса цього разу була на користь України. Відверто кажучи, призначити такий 11-метровий наважиться не кожен суддя, хай порушення правил, як виглядало, таки було. Фортуна стала на бік перспектив Реброва на чолі головної команди України й у кількох інших епізодах. Та зважаючи на такий прояв вибору Удачі на свою адресу, наставнику "синьо-жовтих" варто не забувати, що ця пані – аж надто примхлива.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" проігнорував ротацію, і (не) прогадав

Напередодні гри ми говорили про високу вірогідність вагомих кадрових змін у складі збірної України. Неодноразовий невдалий досвід спарених матчів, важка логістика, фізичний стан футболістів щонайменше клубів УПЛ, енергозатратна й просто складна попередня гра, яка завершилася, вважай, за 72 години до матчу з чехами. Усі ці фактори вказували на необхідність не однієї заміни в стартовій 11-ці.

Фото: Дан Балашов

Однак Сергій Ребров учергове пішов своїм шляхом. Наставник "синьо-жовтих" змінив лише 1 футболіста, повернувши в старт Тараса Степаненка. Такий вибір тренера мав свої наслідки з середини 2 половини, коли додати свіжості гри колективу не зуміли вже й ті гравці, які з'явилися на заміну. Чи мав такий ризик тренерів національної команди своє підгрунтя, та чи не зіграли б футболісти, які не мали ігрової практики в попередній грі, або провели на полі мінімальну кількість хвилин, гірше – ми вже не дізнаємося.

Шапаренко продовжує розчаровувати

Заміна в середині 2 половини саме атакувального хавбека Динамо, а не його колеги з Шахтаря – не випадковість. Коли футболіст припускається великої кількості браку, нерідко віддає передачі в недодачу та надто сильно, діє аж вельми нервово, а також обирає невірні рішення у завершальній стадії (вбивчий момент у 1 таймі!), не треба бути Ейнштейном футболу, щоб зробити висновок, що він переживає кризу. Однак у випадку з Шапаренком цей період затягнувся.

Фото: Дан Балашов

Часткове пояснення такій грі у розташуванні збірної – віддані на відкуп здебільшого тому ж Георгію Судакову улюблені Шапаренком зміщення ліворуч. Однак в іншому 26-річний футболіст мав повну свободу дій. Крім того, склалося враження, що теплова карта представника Динамо була відчутно меншою періодичності та кількості зміщень Судакова, а от чи була це настанова тренера, чи ще один аспект ігрової невдачі Шапаренка – питання. Як і те, коли повернеться колишній "десятка" киян та збірної, здатний робити різницю.

"Шахтарська" ставка наставника господарів не зіграла

Ребров проігнорував опцію ведення гри через Віталія Буяльського, про що ми говорили напередодні. Коли на 64 хвилині головний тренер "синьо-жовтих" змінив 2 із 3 центральних хавбеків, за теперішнього обмеженого кадрового вибору імпульсу атакувальній грі команди Ребров міг надати двома способами, і один з них стосувався виходу універсального гравця Шахтаря Дмитра Криськіва. Останній на полі і з'явився, сформувавши вище опорної зони дует з одноклубником Судаковим. До завершення гри ця пара в центрі поля переломити ситуацію на користь України, як у стадії нівелювання сильних сторін опонентів, так і в побудові атак та доставки м’яча нападнику, не змогла.

Фото: Дан Балашов

Крім того, екснаставник Ференцвароша віддав перевагу Олександру Зубкову, а не його тезці Назаренку у випадку з вимушеною заміною Олексію Гуцуляку. Так, з початку сезону нині кращий бомбардир УПЛ (уточнення – на пару з Судаковим) діє на протилежному крилі атаки, однак гра на правому фланзі для Назаренка точно не в новинку. Назвати гру Зубкова за більш ніж 70 проведених на полі хвилин ефективною так само аж ніяк не можна.

Яремчук, а не Ванат – втілення логіки кадрового вибору, яку важко пояснити

Герой протистояння із Словаччиною на Євро-2024 Роман Яремчук взяв участь у обох жовтневих матчах збірної України в Лізі націй. Однак пригадати небезпеку біля воріт суперників від форварда Олімпіакоса за 25 проведених хвилин не вийде – її не було.

Фото: Дан Балашов

Здавалося, після невдалої появи Яремчука в Познані шанс іншому футболісту лінії атаки Владиславу Ванату напрошувався. Тим більше, для останнього Чехія – суперник особливий. Саме у ворота цієї команди нападник Динамо провів свій перший гол у футболці "синьо-жовтих", і взагалі у вересневому протистоянні сторін виглядав вельми ефективно. Однак, як відсутність позитивного імпульсу в грі Яремчука за збірну після закінчення ЧЄ, так і відверта нестача ігрової практики в останніх матчах за грецький клуб (0 хвилин і взагалі імені й прізвища навіть у заявці в 3 останніх поєдинках) перешкодою такому рішенню Реброва не стали.

Турнірне становище: Україна Реброва не втомлюється створювати собі проблеми

Очікування скептиків справдилися. І після провального Євро збірна України в надцятий раз заводить свою улюблену пісню, демонструючи нездатність не тільки вмикатися у боротьбу за втілення поставлених перед нею завдань з першої гри, а й надолужувати згаяне в середині дистанції.

Фото: Дан Балашов

Схоже, "синьо-жовті" надто захопилися голлівудськими блокбастерами здебільшого середини 90-х, у яких головні дійові особи "випадково" залишали, чи то пак, відкладали, вирішення задачі на останній момент, а потім героїчно долали усі перепони й бар'єри, та тріумфально, з лаврами переможця, дивилися в очі недоброзичливцям… Проблемка лише одна, і назва їй – реальність, яка не завжди співпадає з нашими очікуваннями. Тепер "синьо-жовтих" може не вдовольнити навіть максимальний результат у 2 останніх матчах. Однак футболісти збірної та її тренерський штаб вперто пропонують нам готуватися до щасливого голлівудського фіналу. Та чи будуть вдалими зйомки?.. Не варто забувати, що це вже залежить не тільки від акторів та бажаного й "прописаного" сценарію нашого "кіна".