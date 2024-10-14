Таємна зброя "синьо-жовтих" та важкий вибір Реброва. 5 інтриг матчу Україна – Чехія

Збірна України проведе матч 4 туру Ліги націй із Чехією. Суперник випереджає "синьо-жовтих" на 3 бали, та має намір зміцнити своє становище на чолі групи 1 дивізіону Б. Після звитяги в грі з Грузією команду Сергія Реброва влаштує тільки перемога.

Чемпіон традиційно звертається до головного перед важливою грою. Які ігрові якості опонента потребують додаткової уваги? Про кого зі складу номінальних господарів матчу у Вроцлаві варто поговорити окремо? Що може запропонувати візаві Україна, щоб той був ошелешений? Про це, і не тільки – в нашому матеріалі.

Як звести нанівець головну загрозу від чехів?

Перевага в повітрі та силовій боротьбі є тими важливими чинниками, на які буде спиратися колектив Івана Гашека у спробі нав'язати свою волю та перебіг подій на полі. Як показало перше протистояння команд у вересні, впоратися з такими козирями суперника, які часто перетворювалися в зброю масового знищення український надій, гравці Реброва могли далеко не кожного разу.

Fotbal.cz

Як виглядає, вихід лише один – асиметрична відповідь, до якої нерідко, проте далеко не завжди, а головне – не так успішно, як хотілося, вдавалася Україна. Просування м’яча за рахунок точних дотепних передач, увімкнення швидкості на кожному плацдармі поля, дотепні неочевидні рішення – такі нехитрі задуми знову стануть у нагоді "синьо-жовтим".

Чи звернеться Ребров до перевіреного тактичного задуму заради несподіванки для суперника?

Останні хвилини гри з Грузією Україна догравала за схемою 5-1-3-1, коли поява Олександра Сватка дозволила сформувати тріо в центрі захисту із Максимом Таловєровим та Іллею Забарним, а Микола Матвієнко, як і раніше, закривав лівий фланг. Такої ж тактичної побудови в сенсі гри у захисті Україна притримувалася й у матчі на Євро-2024 з Бельгією.

Фото: Дан Балашов

Сценарій, за якого гра з чехами буде не просто складною, а навіть важчою, ніж протистояння із Грузією, більш ніж вірогідний. Обидві команди зроблять ставку на результат, а не ті чи інші "гарнощі" у грі. Тож, враховуючи усі обставини, отримання додаткового футболіста в захисті своїх воріт може стати важливим чинником убезпечення від небажаних несподіванок.

Наскільки масштабною буде ротація?

Враховуючи суттєві кадрові проблеми, говорити про усю необхідну широту вибору в тренерського штабу не доводиться. Однак варто враховувати й фактор втоми та неможливості повноцінного відновлення після попереднього матчу, коли на відповідні процедури гравці мають, вважай, трохи більш як 48 годин.

Фото: Дан Балашов

Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Олександр Назаренко, Олександр Зубков та Владислав Ванат. Як виглядає, поява цих та інших, вказаних нижче, футболістів навіть із перших хвилин є доволі вірогідною та може дозволити суттєво освіжити гру головної команди України.

Чи знайдеться місце на полі Степаненку?

Ребров підтвердив, що хавбек Шахтаря зможе допомогти збірній у нашому матчі. І в разі готовності 35-річного футболіста з'явитися вже з перших хвилин, цей фактор перед стартовим свистком виглядає одним із ключових.

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Капітан Шахтаря – наддосвідчений гравець, який і зі зростом у 181 сантиметр є одним із кращих у складі "синьо-жовтих" футболістів за показником гри на другому поверсі. Переконливий Степаненко і в умінні вигризати м’яча "на землі", і за цим умінням точно дасть фору Івану Калюжному. Інша справа, як бачить його роль у грі Ребров. Втім, не варто виключати й такого варіанту розвитку подій, за якого побачимо у грі Калюжного й Степаненка водночас. Це може статися не зі стартового свистка, а по ходу зустрічі, якщо "синьо-жовтим" буде треба "зацементувати" чи стабілізувати ситуацію в опорній зоні чи на стандартах.

Буяльський як головний козир: чи ризикне тренерський штаб втілити основну перевагу через суперечливу фігуру?

Чехія не є тією командою, яка вміє та любить знаходити протидію командам, які створюють на неї тиск методичними продуманими діями через низові передачі. І коли у вересневому матчі Україні вдавалися бодай зародки таких дій, в суперника виникали відчутні труднощі.

ФК Динамо

Віталій Буяльський був одним із 6-ти футболістів у заявці збірної, які ігрові хвилини з Грузією не отримали. Тим свіжішим буде "зв’язковий" Динамо. Як відомо, капітан столичного клубу – майстер плетіння комбінаційної гри перед та у штрафному майданчику суперника та завершення атак, і взагалі як ніхто знає, що таке продуктивна гра низом. Так, за деяких обставин потужні фізично чехи можуть зім’яти та протиснути Буяльського, який видатними габаритами не відзначається, однак така ж доля може очікувати й на Миколу Шапаренка, Георгія Судакова чи Дмитра Криськіва, а в умінні вибрати неочевидний та нестандартний варіант розвитку атаки представник Динамо кожного з цих колег за амплуа сильніший.