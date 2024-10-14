Таємна зброя "синьо-жовтих" та важкий вибір Реброва. 5 інтриг матчу Україна – Чехія
Збірна України проведе матч 4 туру Ліги націй із Чехією. Суперник випереджає "синьо-жовтих" на 3 бали, та має намір зміцнити своє становище на чолі групи 1 дивізіону Б. Після звитяги в грі з Грузією команду Сергія Реброва влаштує тільки перемога.
Чемпіон традиційно звертається до головного перед важливою грою. Які ігрові якості опонента потребують додаткової уваги? Про кого зі складу номінальних господарів матчу у Вроцлаві варто поговорити окремо? Що може запропонувати візаві Україна, щоб той був ошелешений? Про це, і не тільки – в нашому матеріалі.
Як звести нанівець головну загрозу від чехів?
Перевага в повітрі та силовій боротьбі є тими важливими чинниками, на які буде спиратися колектив Івана Гашека у спробі нав'язати свою волю та перебіг подій на полі. Як показало перше протистояння команд у вересні, впоратися з такими козирями суперника, які часто перетворювалися в зброю масового знищення український надій, гравці Реброва могли далеко не кожного разу.
Як виглядає, вихід лише один – асиметрична відповідь, до якої нерідко, проте далеко не завжди, а головне – не так успішно, як хотілося, вдавалася Україна. Просування м’яча за рахунок точних дотепних передач, увімкнення швидкості на кожному плацдармі поля, дотепні неочевидні рішення – такі нехитрі задуми знову стануть у нагоді "синьо-жовтим".
Чи звернеться Ребров до перевіреного тактичного задуму заради несподіванки для суперника?
Останні хвилини гри з Грузією Україна догравала за схемою 5-1-3-1, коли поява Олександра Сватка дозволила сформувати тріо в центрі захисту із Максимом Таловєровим та Іллею Забарним, а Микола Матвієнко, як і раніше, закривав лівий фланг. Такої ж тактичної побудови в сенсі гри у захисті Україна притримувалася й у матчі на Євро-2024 з Бельгією.
Сценарій, за якого гра з чехами буде не просто складною, а навіть важчою, ніж протистояння із Грузією, більш ніж вірогідний. Обидві команди зроблять ставку на результат, а не ті чи інші "гарнощі" у грі. Тож, враховуючи усі обставини, отримання додаткового футболіста в захисті своїх воріт може стати важливим чинником убезпечення від небажаних несподіванок.
Наскільки масштабною буде ротація?
Враховуючи суттєві кадрові проблеми, говорити про усю необхідну широту вибору в тренерського штабу не доводиться. Однак варто враховувати й фактор втоми та неможливості повноцінного відновлення після попереднього матчу, коли на відповідні процедури гравці мають, вважай, трохи більш як 48 годин.
Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Олександр Назаренко, Олександр Зубков та Владислав Ванат. Як виглядає, поява цих та інших, вказаних нижче, футболістів навіть із перших хвилин є доволі вірогідною та може дозволити суттєво освіжити гру головної команди України.
Чи знайдеться місце на полі Степаненку?
Ребров підтвердив, що хавбек Шахтаря зможе допомогти збірній у нашому матчі. І в разі готовності 35-річного футболіста з'явитися вже з перших хвилин, цей фактор перед стартовим свистком виглядає одним із ключових.
Капітан Шахтаря – наддосвідчений гравець, який і зі зростом у 181 сантиметр є одним із кращих у складі "синьо-жовтих" футболістів за показником гри на другому поверсі. Переконливий Степаненко і в умінні вигризати м’яча "на землі", і за цим умінням точно дасть фору Івану Калюжному. Інша справа, як бачить його роль у грі Ребров. Втім, не варто виключати й такого варіанту розвитку подій, за якого побачимо у грі Калюжного й Степаненка водночас. Це може статися не зі стартового свистка, а по ходу зустрічі, якщо "синьо-жовтим" буде треба "зацементувати" чи стабілізувати ситуацію в опорній зоні чи на стандартах.
Буяльський як головний козир: чи ризикне тренерський штаб втілити основну перевагу через суперечливу фігуру?
Чехія не є тією командою, яка вміє та любить знаходити протидію командам, які створюють на неї тиск методичними продуманими діями через низові передачі. І коли у вересневому матчі Україні вдавалися бодай зародки таких дій, в суперника виникали відчутні труднощі.
Віталій Буяльський був одним із 6-ти футболістів у заявці збірної, які ігрові хвилини з Грузією не отримали. Тим свіжішим буде "зв’язковий" Динамо. Як відомо, капітан столичного клубу – майстер плетіння комбінаційної гри перед та у штрафному майданчику суперника та завершення атак, і взагалі як ніхто знає, що таке продуктивна гра низом. Так, за деяких обставин потужні фізично чехи можуть зім’яти та протиснути Буяльського, який видатними габаритами не відзначається, однак така ж доля може очікувати й на Миколу Шапаренка, Георгія Судакова чи Дмитра Криськіва, а в умінні вибрати неочевидний та нестандартний варіант розвитку атаки представник Динамо кожного з цих колег за амплуа сильніший.