Трансфер голкіпера, який став відкриттям ЧС-2026, на межі зриву

Перший номер збірної Кабо-Верде Возінья може не приміряти футболку Коло-Коло після нового раунду перемовин.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі пріоритетним придбанням для чилійського клубу є воротар мексиканського Монтеррея Сантьяго Меле.

Наразі Возінья перебуває у статусі вільного агента, адже 30 червня 2026 року його контракт із португальським Шавешем сплив.

Нагадаємо, що 40-річний голкіпер привів Кабо-Верде до історичного раунду 1/16 фіналу ЧС-2026. На цьому етапі його команда ледь не створила головну сенсацію Мундіалю, коли зупинилася у кроці від перемоги над Аргентиною – поразка 2:3.

Завдяки поточному Мундіалю Возінья перетворився у справжню зірку інстаграму. Під час турніру його аудиторія виросла із 40 тисяч до 29,4 мільйона підписників.

Раніше повідомлялося про інтерес до воротаря з боку Інтера Маямі.