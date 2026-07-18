Герой ЧС-2026 може продовжити кар’єру в Чилі

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья може стати гравцем чилійського Коло Коло.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, наразі між сторонами тривають переговори. Коло Коло представив свою пропозицію, Возінья направив свою, зворотну пропозицію. Чилійський клуб наразі вибирає між ним і 28-річнимв воротарем збірної Уругваю Сантьяго Меле.

Наразі Возінья перебуває в статусі вільного агента – його контракт із португальським Шавешем завершився наприкінці червня. 40-річний ветеран став одним із відкриттів чемпіонату світу 2026 року, допомігши збірній Кабо-Верде сенсаційно вийти в 1/16 фіналу турніру та вилетіти з мундіалю, не програвши жодного матчу в основний час.

По ходу турніру кількість підписників Возіньї в Інстаграмі виросла з 40 тисяч до 25 мільйонів.

Раніше повідомлялося про інтерес до воротаря з боку Інтера Маямі.