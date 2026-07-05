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Два бразильські клуби прагнуть підписати Возінью – ЗМІ

Олег Дідух — 5 липня 2026, 15:31
Два бразильські клуби прагнуть підписати Возінью – ЗМІ
Возінья
Getty Images

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья потрапив у сферу інтересів двох бразильських клубів.

Про це повідомляє Марсело Брага.

За його інформацією, йдеться про Атлетіко Гоянієнсе і Аваї, які виступають у другому дивізіоні чемпіонату Бразилії. Зазначимо, що Возінья став вільним агентом 1 липня поточного року, коли завершився термін дії його контракту з португальським Шавешем.

Возінья став одним із відкриттів чемпіонату світу 2026 року, допомігши збірній Кабо-Верде сенсаційно вийти в 1/16 фіналу турніру та вилетіти з мундіалю, не програвши жодного матчу в основний час.

По ходу турніру кількість підписників Возіньї в Інстаграмі виросла з 40 тисяч до 25 мільйонів. Саме тому, для бразильських клубів він цікавий не лише як футболіст, а і як спосіб популяризації свого бренду.

Возінья

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