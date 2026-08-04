Відкриття ЧС-2026 Возінья став гравцем Коло-Коло

Футбольний клуб Коло-Коло оголосив про підписання голкіпера збірної Кабо-Верде Возіньї.

Про це інформує пресслужба команди.

Чилійський колектив не розкрив жодних деталей переходу. 40-річний воротар перебрався до нового клубу на правах вільного агента.

¡Vozinha ya es del Cacique! ✍🏻⚪️⚫️



Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. 🤟🏻🤍🖤



¡Bienvenido a la familia colocolina! ⚽️



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Vozinha is now a Cacique player! ✍🏻⚪️⚫️



Alongside our… pic.twitter.com/JSjuwYQIOc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Однак портал Transfermarkt зазначає, що сторони уклали контракт до кінця 2026-го. Також в угоді є опція пролонгації співпраці ще на рік.

Раніше повідомлялося, що Возіньєю активно цікавився марокканський Ренессанс Беркан.

Відзначимо, що за свою футбольну кар'єру досвідчений голкіпер пограв у рідній країні, а також виступав за Прогресо, Зімбру, Жил Вісенте, АЕЛ Лімасол, Тренчин і Шавеш.

Возінья став одним із відкриттів останнього ЧС-2026. 40-річний ветеран допоміг збірній Кабо-Верде сенсаційно вийти в 1/16 фіналу. На цій стадії його національна команда ледь не вибила чемпіонів світу-2022 аргентинців (поразки 2:3).

По ходу турніру кількість підписників воротаря в Інстаграмі виросла з 40 тисяч до 25 мільйонів. Станом на 4 серпня 2026 року його аудиторія у цій соціальній мережі становить 29,5 мільйона підписників.

Нещодавно Возінья знявся у промо нового фільму про Людину-павука.