Відкриття ЧС-2026 визначився з новим клубом

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья продовжить свою кар'єру в складі чилійського Коло-Коло.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, документи ще не підписані, проте сторони вже досягли усної домовленості. Очікується, що Возінья пройде медогляд у своєму новому клубі вже цього вікенду.

40-річний воротар перейде в Коло-Коло на правах вільного агента. У певний момент перехід перебував на межі зриву, оскільки чилійський клуб надавав перевагу кандидатурі воротареві збірної Уругваю Сантьяго Меле.

Наразі Возінья перебуває в статусі вільного агента – його контракт із португальським Шавешем завершився наприкінці червня. 40-річний ветеран став одним із відкриттів чемпіонату світу 2026 року, допомігши збірній Кабо-Верде сенсаційно вийти в 1/16 фіналу турніру та вилетіти з мундіалю, не програвши жодного матчу в основний час.

По ходу турніру кількість підписників Возіньї в Інстаграмі виросла з 40 тисяч до 25 мільйонів.