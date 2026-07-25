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Відкриття ЧС-2026 визначився з новим клубом

Олег Дідух — 25 липня 2026, 11:45
Відкриття ЧС-2026 визначився з новим клубом
Возінья
Getty Images

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья продовжить свою кар'єру в складі чилійського Коло-Коло.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, документи ще не підписані, проте сторони вже досягли усної домовленості. Очікується, що Возінья пройде медогляд у своєму новому клубі вже цього вікенду.

40-річний воротар перейде в Коло-Коло на правах вільного агента. У певний момент перехід перебував на межі зриву, оскільки чилійський клуб надавав перевагу кандидатурі воротареві збірної Уругваю Сантьяго Меле.

Наразі Возінья перебуває в статусі вільного агента – його контракт із португальським Шавешем завершився наприкінці червня. 40-річний ветеран став одним із відкриттів чемпіонату світу 2026 року, допомігши збірній Кабо-Верде сенсаційно вийти в 1/16 фіналу турніру та вилетіти з мундіалю, не програвши жодного матчу в основний час.

По ходу турніру кількість підписників Возіньї в Інстаграмі виросла з 40 тисяч до 25 мільйонів.

Коло-Коло Возінья

Возінья

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