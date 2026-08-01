Возінья може в останній момент відмовитися від переходу в Коло-Коло

Перехід голкіпера збірної Кабо-Верде Возіньї в Коло-Коло знаходиться під загрозою зриву.

Про це повідомляє Марсело Брага.

Попри те, що клуб уже анонсував підписання Возінью та узгодив із ним умови контракту, сам 40-річний воротар досі не прилетів у Чилі для підписання контракту. Воротар засумнівався у доцільності переходу в Коло-Коло.

Досвідченого голкіпера насторожує коротка тривалість запропонованого контракту. Воротар побоюється, що Коло-Коло хоче просто використати його нещодавно набуту медійність і позбутися 40-річного ветерана вже за півроку.

На руках у Возіньї є пропозиція від марокканського Ренессанс Беркан, яку він наразі оцінює як більш привабливу.

Наразі Возінья перебуває в статусі вільного агента – його контракт із португальським Шавешем завершився наприкінці червня. 40-річний ветеран став одним із відкриттів чемпіонату світу 2026 року, допомігши збірній Кабо-Верде сенсаційно вийти в 1/16 фіналу турніру та вилетіти з мундіалю, не програвши жодного матчу в основний час.

По ходу турніру кількість підписників Возіньї в Інстаграмі виросла з 40 тисяч до 25 мільйонів.