Щенсний оцінив конкуренцію з Пеньєю у Барселоні

Польський голкіпер Барселони Войцех Щенсний вважає, що Іньякі Пенья наразі є першим номером команди.

Цитує поляка Marca.

"Пенья не дав Гансу Фліку жодної причини залишити його на лаві запасних. Ми багато розмовляли. Я вже сказав тренеру, що готовий на 100%, але команда працює добре. Але якщо Пенья здоровий, не чіпайте його.

Якби був на місці тренера, я б теж не випускав себе на поле. У мене буде можливість зіграти пізніше. Зараз команда працює дуже добре, це головне", – сказав Щенсний.

Нагадаємо, Барселона підписала Щенсного у терміновому порядку на початку жовтня після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген. Каталонцям вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.

Напередодні Барселона здобула розгромну перемогу над мюнхенською Баварією в домашньому матчі 3 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Наразі каталонці мають в активі 6 очок та розташувалися на 9 сходинці ЛЧ.