Рафінья: Це була помста для фанатів, не для гравців

Вінгер каталонської Барселони Рафінья після перемоги у 3 турі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 над мюнхенською Баварією (4:1) заявив, що гравці іспанського клубу не розглядали це як помсту за минулі поразки німцям на євроарені.

Слова Рафіньї цитує ESPN.

"Думаю, це була помста для фанатів. Не для гравців, ми не дивимося на минуле. Ми зосереджені на наступній грі. Але я теж пережив ці ігри як вболівальник.

Це був дивовижний, особливий вечір, я оформив хет-трик у своїй 100-й грі за клуб. Я дуже задоволений своїм виступом і тим, як ми грали. Як команда, ми грали дуже добре, і це найважливіше для мене. Здобути другу перемогу в Лізі чемпіонів було важливо".

Після трьох турів Ліги чемпіонів у Барселони 6 очок, а Баварія має в активі 3 бали. Каталонці розташувалися на 9 сходинці, а німці посідають 23 місце в турнірній таблиці ЛЧ.