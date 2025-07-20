Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Верес оголосив про підписання чергового літнього новачка команди

Володимир Максименко — 20 липня 2025, 13:45
Кай Ціпот
НК Верес

Рівненський Верес оголосив про підписання капітана словенської Мури Кая Ціпота.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Контракт розраховано на три роки, а сума трансферу наразі залишається невідомою. Зазначимо, що угода Ціпота з Мурою була чинною до 31 грудня 2026 року.

Минулого сезону Ціпот зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі. Також у його пасиві шість жовтих та дві червоні картки.

Портал Transfermarkt оцінює 24-річного центрбека у 400 тисяч євро.

Ціпот став першим словенським футболістом в історії Вереса. Також цього літа рівняни підписали Віталія Бойка, Константіноса Стамуліса, Сергія Стеня, Валентина Гороха, Деніса Ндукве та Аладжі Воллі.

Раніше Верес продовжив контракти з головним тренером Олегом Шандруком та спортивним директором клубу Юрієм Габовдою.

Верес Мура Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Верес

Верес переграв Оболонь у товариському матчі
Верес переграв новачка УПЛ в товариському матчі
Ковалюк залишив Верес вільним агентом
Верес підписав колишнього капітана ЛНЗ
Це спроба цензури: Бурбас відреагував на заяву Вереса

Останні новини