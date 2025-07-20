Верес оголосив про підписання чергового літнього новачка команди

Рівненський Верес оголосив про підписання капітана словенської Мури Кая Ціпота.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Контракт розраховано на три роки, а сума трансферу наразі залишається невідомою. Зазначимо, що угода Ціпота з Мурою була чинною до 31 грудня 2026 року.

Минулого сезону Ціпот зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі. Також у його пасиві шість жовтих та дві червоні картки.

Портал Transfermarkt оцінює 24-річного центрбека у 400 тисяч євро.

Ціпот став першим словенським футболістом в історії Вереса. Також цього літа рівняни підписали Віталія Бойка, Константіноса Стамуліса, Сергія Стеня, Валентина Гороха, Деніса Ндукве та Аладжі Воллі.

Раніше Верес продовжив контракти з головним тренером Олегом Шандруком та спортивним директором клубу Юрієм Габовдою.