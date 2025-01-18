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Ворскла розгромно програла чеському клубу в першому спарингу на зборах в Туреччині

Олексій Мурзак — 18 січня 2025, 17:50
Ворскла розгромно програла чеському клубу в першому спарингу на зборах в Туреччині
ФК Ворскла

У суботу, 18 січня, в турецькому Белеку полтавська Ворскла провела перший спаринг в межах міжсезонного збору, програвши чеському клубу Градец.

Зустріч завершилася з рахунком 0:3.

Товариський матч

Ворскла – Градец Кралове 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 19 Кучера, 0:2 – 23 Петрашек, 0:3 – 48 Головацький

Градец наразі посідає 8 сходинку в своєму чемпіонаті.

Наступний спаринг полтавський клуб проведе 21 січня з чеською командою Банік із Острави.

Раніше стало відомо, що полтавська Ворскла продовжує шукати заміну Іллі Крупському, який перейшов у Металіст 1925. Найближчим часом полтавський клуб може підписати 31-річного гравця Металіста 1925 Євгена Пасіча.

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