Ворскла орендувала гравця збірної Коста-Ріки

Склад полтавської Ворскли посилив коста-ріканський футболіст Фернан Фаеррон.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Він приєднався до Ворскли на правах оренди з клубу Ередіано. Угода розрахована до кінця сезону 2024/2025 з правом викупу.

Фернан є першим представником Коста-Ріки в історії Ворскли. Футболіст буде грати під №3.

Також на його рахунку чотири матчі за збірну Коста-Рики, зокрема один – з капітанською пов'язкою. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 325 тисяч.

Нагадаємо, нещодавно у Ворсклу повернувся Кулач. Він ще до оголошення трансферу тренувався з командою та навіть відзначився забитим голом у контрольному матчі проти чеського Баніка (1:1).

В УПЛ Ворскла посідає 12 сходинку та веде боротьбу за виживання. Клуб має стільки ж очок, як і Лівий берег, що перебуває в зоні перехідних матчів.