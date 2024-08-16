Ворскла та Оболонь визначилися зі складами на матч 3 туру УПЛ

Полтавська Ворскла та київська Оболонь назвали стартові склади на матч 2 туру чемпіонату України.

Ворскла: Ісенко, Пердута (к), Чорноморець, Скляр, Кане, Ковталюк, Гучек, Крупський, Нестеренко, Челядін, Хрипчук

Оболонь: Федорівський (К), Осман, Дубко, Курко, Карась, Мединський, Приймак, Вітенчук, Мороз, Суханов, Тарануха

Матч розпочнеться о 18:00.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Нагадаємо, Ворскла у 2 турі розгромила Лівий берег, а Оболонь розгромно поступилась львівському Руху.