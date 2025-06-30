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Ворскла хоче зберегти основних гравців, щоб швидше повернутися в УПЛ – джерело

Андрій Мошкун — 30 червня 2025, 20:06
Ворскла хоче зберегти основних гравців, щоб швидше повернутися в УПЛ – джерело
ФК Ворскла

Полтавська Ворскла хоче залишити в своєму складі низку досвідчених гравців та молодих талантів клубу.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Зараз Ворскла, в якій вже працює Любенович, намагається повернутися в УПЛ і проводить перемовини як з ветеранами, так і з молодими проспектами своєї академії. З того, що я знаю, зараз і Челядін, і Пердута, і, звісно, Скляр, і Нестеренко, і Мякушко, і Кулач – усі вони перебувають у перемовинах з клубом для того, щоб залишитися в команді та допомогти їй повернутися в УПЛ", – заявив ведучий.

Співаковський зазначив, що гравцям пропонують залишитися на нових фінансових умовах.

Нагадаємо, Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.

Раніше новий головний тренер полтавчан Желько Любенович, розповів про завдання перед клубом.

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