Ворскла хоче зберегти основних гравців, щоб швидше повернутися в УПЛ – джерело

Полтавська Ворскла хоче залишити в своєму складі низку досвідчених гравців та молодих талантів клубу.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Зараз Ворскла, в якій вже працює Любенович, намагається повернутися в УПЛ і проводить перемовини як з ветеранами, так і з молодими проспектами своєї академії. З того, що я знаю, зараз і Челядін, і Пердута, і, звісно, Скляр, і Нестеренко, і Мякушко, і Кулач – усі вони перебувають у перемовинах з клубом для того, щоб залишитися в команді та допомогти їй повернутися в УПЛ" , – заявив ведучий.

Співаковський зазначив, що гравцям пропонують залишитися на нових фінансових умовах.

Нагадаємо, Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.

Раніше новий головний тренер полтавчан Желько Любенович, розповів про завдання перед клубом.